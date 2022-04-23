ЦАХАЛ оставил без ответа "праздничные" обстрелы из Газы

По состоянию на утро субботы, 23 апреля, Армия обороны Израиля никак не отреагировала на ракетные обстрелы, осуществленные с территории сектора Газы вечером в пятницу и в ночь на субботу, в период празднования Песаха.

Отсутствие реакции на ракетные обстрелы никак не объясняется командованием ЦАХАЛа.

Как сообщалось ранее, 22 апреля, около 21:30, террористы предприняли попытку обстрела израильской территории из сектора Газы. Как сообщала пресс-служба ЦАХАЛа, был зафиксирован запуск двух ракет. Сигнал "Цева адом", предупреждающий о ракетном обстреле, сработать не успел. Одна из ракет взорвалась на израильской территории, другая – на территории Газы.

В ночь на 23 апреля в районе Эшколь вновь сработал сигнал тревоги "Цева адом", предупреждающий о ракетном обстреле из сектора Газы. Было зафиксировано падение ракеты на открытой местности. Никто не пострадал. Ущерб причинен не был.

Источники в Газе сообщают, что боевики ХАМАСа ожидали ответных ракетных ударов со стороны Израиля и эвакуировали наблюдательные посты около границы. Однако ответных ударов не последовало.

Ранее в этом месяце в ответ на одиночные ракетные обстрелы из Газы ЦАХАЛ дважды наносил удары по объектам ХАМАСа в секторе, возлагая на эту террористическую организацию, контролирующую Газу с 2007 года, ответственность за любые враждебные действия из сектора.

21 апреля премьер-министр Нафтали Беннет и начальник Генштаба Авив Кохави посетили командование Южным военным округом. Этот визит состоялся после того, как в ночь на 21 апреля из сектора Газы был осуществлен ракетный обстрел Сдерота. Кохави отдал распоряжение генерал-майору Элиэзеру Толедано, командующему Южным округом, подготовиться к возможности дальнейшей эскалации конфликта на границе с сектором и даже к возможной операции в секторе Газы.

Отметим, что отсутствие реакции со стороны ЦАХАЛа на два подряд ракетных обстрела из Газы довольно необычно для последних лет, когда, как правило, на каждый такой обстрел следовал ответный удар по объектам ХАМАСа. В этой связи примечательна публикация агентства Maan о том, что вечером 22 апреля специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд звонил главе политбюро террористической организации ХАМАС Исмаилу Ханийе и обсуждал с ним усилия, предпринимаемые международными посредниками, особенно США, для предотвращения дальнейшей эскалации в Иерусалиме, "на Западном берегу" и в Газе. В частности, обсуждалась ситуация вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Веннесланд сообщил Ханийе, что со стороны ООН властям Израиля были переданы три просьбы: ввести запрет на посещение Храмовой горы для немусульман до окончания месяца Рамадан (соответствующее распоряжение было дано властями Израиля 21.04), прекратить операции "на Западном берегу" и военные действия в Газе. Данные усилия координировались также с властями Иордании, сообщил представитель ООН лидеру ХАМАСа.

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2022-й год.

Апрель. 4 ракеты. 1 ракета сбита "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

Январь-март. Обстрелов не было.

2021-й год. 3750 ракет. Сотни ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибли десять человек, 115 раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.

2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.