"Кан": командующий Южным округом получил приказ подготовиться к дальнейшей эскалации конфликта на границе с Газой

В четверг, 21 апреля, премьер-министр Нафтали Беннет и начальник Генштаба Авивом Кохави посетили командование Южным военным округом. Этот визит состоялся после того, как в ночь на 21 апреля из сектора Газы был осуществлен ракетный обстрел Сдерота.

По информации новостной службы медиакорпорации "Кан", Авив Кохави отдал распоряжение генерал-майору Элиэзеру Толедано, командующему округом, подготовиться к возможности дальнейшей эскалации конфликта на границе с сектором и даже к возможной операции в секторе Газы.