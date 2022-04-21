"Кан": командующий Южным округом получил приказ подготовиться к дальнейшей эскалации конфликта на границе с Газой
В четверг, 21 апреля, премьер-министр Нафтали Беннет и начальник Генштаба Авивом Кохави посетили командование Южным военным округом. Этот визит состоялся после того, как в ночь на 21 апреля из сектора Газы был осуществлен ракетный обстрел Сдерота.
По информации новостной службы медиакорпорации "Кан", Авив Кохави отдал распоряжение генерал-майору Элиэзеру Толедано, командующему округом, подготовиться к возможности дальнейшей эскалации конфликта на границе с сектором и даже к возможной операции в секторе Газы.
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