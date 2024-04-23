Силы ЦАХАЛа войдут в два района Байт-Лахии, откуда был обстрелян юг Израиля

После возобновления ракетных обстрелов Израиля из сектора Газы, ЦАХАЛ готовится к повторной наземной операции в Байт-Лахии, откуда был осуществлен обстрел.

Израильские вооруженные силы войдут в два квартала Байт-Лахии, в связи с чем пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке подполковник Авихай Адраи призвал мирных жителей немедленно покинуть район.

В результате ракетного обстрела Сдерота, осуществленного террористами утром во вторник, во время первого дня Песаха, пострадало строение во дворе жилого дома. Четыре ракеты были перехвачены системой "Железный купол", но в вышеупомянутое помещение попал осколок. На момент обстрела в доме никто не жил, его владельцы находятся в эвакуации.

Позднее был осуществлен обстрел Зиким, одна ракета была сбита, еще одна упала на территории сектора Газы.

Ответственность за ракетные обстрелы из сектора Газы взяло на себя боевое подразделение "Исламского джихада" "Бригады Эль-Кудс".