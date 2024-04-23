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Израиль

Пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском призвал палестинцев покинуть Бейт-Лахию

время публикации: 23 апреля 2024 г., 17:09 | последнее обновление: 23 апреля 2024 г., 17:09

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля на арабском языке подполковник Авихай Адраи вновь опубликовал предупреждение для палестинцев об опасности пребывания на севере сектора Газы. Он подчеркнул, что тех, кто находится в районе Бейт-Лахии, просят незамедлительно покинуть этот район, поскольку он является зоной активных боевых действий.

"Вы находитесь в опасном районе боевых действий, - подчеркнул Авихай Адраи. - ЦАХАЛ применяет значительные силы для уничтожения террористической инфраструктуры и боевиков, укрывшихся в этом районе. Для вашей собственной безопасности, покиньте опасную территорию немедленно и переместитесь в известные вам и ЦАХАЛу укрытия".

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