Пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском призвал палестинцев покинуть Бейт-Лахию

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля на арабском языке подполковник Авихай Адраи вновь опубликовал предупреждение для палестинцев об опасности пребывания на севере сектора Газы. Он подчеркнул, что тех, кто находится в районе Бейт-Лахии, просят незамедлительно покинуть этот район, поскольку он является зоной активных боевых действий.

"Вы находитесь в опасном районе боевых действий, - подчеркнул Авихай Адраи. - ЦАХАЛ применяет значительные силы для уничтожения террористической инфраструктуры и боевиков, укрывшихся в этом районе. Для вашей собственной безопасности, покиньте опасную территорию немедленно и переместитесь в известные вам и ЦАХАЛу укрытия".