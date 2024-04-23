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Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал одного из ключевых командиров ПВО "Хизбаллы". Видео

время публикации: 23 апреля 2024 г., 12:44 | последнее обновление: 23 апреля 2024 г., 13:02
ЦАХАЛ ликвидировал одного из ключевых командиров ПВО "Хизбаллы". Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию в Ливане Хасина Али Азкула – одного из ключевых командиров ПВО "Хизбаллы". Также подтверждена ликвидация Мухаммада Халиля Атии – одного из командиров спецназа "Радуан".

Судя по имеющимся данным, Хасин Али Азкул был уничтожен ракетным ударом с БПЛА, когда ехал на автомобиле между Абу аль-Асуадом и Адлуном, к северу от Тиры (примерно в 35 км от границы с Израилем).

Мухаммад Халиль Атия был ликвидирован в ночь на 23 апреля в результате авиаудара ЦАХАЛа, когда находился в деревне Зрифа, к востоку от Арзуна (в 15-20 км от границы с Израилем).

С начала войны (07.10.2023) "Хизбалла" подтвердила потерю 288 боевиков и командиров.

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