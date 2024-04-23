Тревога в Акко и Крайот: проникновение БПЛА из Ливана. Цели перехвачены над морем

В 13:48 тревога "Цева адом" была слышна в Акко, Кирьят Моцкине, Кирьят Яме, Кирьят Бялике и других населенных пунктах к северу от Хайфы.

Предварительно: проникновение БПЛА из Ливана.

Корреспондент Newsru.co.il передает: в море упали два объекта и взорвались (с пламенем) – примерно между Акко и Хайфой, ближе к Акко.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила перехват двух целей над морем около Акко. Активация тревоги была связана с запуском ракет ПВО.

Судя по всему, увеличение глубины атак с применением ударных БПЛА является ответом "Хизбаллы" на ликвидацию ЦАХАЛом Хасина Али Азкула – одного из ключевых командиров ПВО "Хизбаллы". Также подтверждена ликвидация Мухаммада Халиля Атии – одного из командиров спецназа "Радуан". Обе эти ликвидации были осуществлены в десятках километров от израильской границы.