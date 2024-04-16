Источники в Газе сообщают о раздаваемых листовках с запретом возвращаться на север сектора

Палестинские источники сообщают, что ЦАХАЛ сбрасывает листовки в районах Хан-Юниса и Дир эль-Балаха, в которых содержится предупреждение о запрете возвращаться на север сектора Газы в связи с тем, что там будут продолжаться активные военные действия.

Напомним, несколько дней назад в социальных сетях на арабском языке была распространена дезинформация о том, что израильская армия якобы разрешила вернуться на север сектора женщинам и детям до 14 лет.

ЦАХАЛ категорически опроверг эти сообщения, подчеркнув, что север сектора все еще остается территорией боевых действий и возвращаться туда палестинцам смертельно опасно.

"Во имя вашей собственной безопасности, не приближайтесь к вооруженным силам, действующим на севере сектора Газы, - подчеркнул пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке подполковник Авихай Адраи. - Северная часть сектора Газы остается зоной активных боевых действий".