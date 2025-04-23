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Израиль

Барак Цах, погибший в результате нападения акулы, будет похоронен в четверг

Погибшие
время публикации: 23 апреля 2025 г., 22:19 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 22:30
Барак Цах, погибший в результате нападения акулы, будет похоронен в четверг
Пресс-служба ЗАКА

Похороны Барака Цаха, который погиб в результате нападения акул возле Хадеры, состоятся в четверг, 24 апреля.

Барак будет похоронен в 13:30 на кладбище Яркон (Шаар Петах-Тиква).

Напомним, супруга Барака Сарит подчеркнула, что ее муж приехал на пляж после рабочего дня, как не раз делал до этого: он очень любил море и был прекрасным пловцом.

"Он вошел в море с трубкой, маской, ластами и камерой GoPro – без чего-либо другого, и точно не с рыбой или приманкой, вопреки распространенным слухам, – написала Сарит Цах. – Барак плавал, чтобы понырять и поснимать акул, а не кормить их или играть с ними".

У Барака остались жена и четверо детей.

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