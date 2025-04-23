МИД: шесть израильтян пострадали в ДТП в Боливии
время публикации: 23 апреля 2025 г., 20:26 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 20:30
Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что шесть молодых израильтян получили ранения и травмы в результате тяжелого ДТП на юге Боливии, в районе Салар-де-Уюни.
На боливийском военном самолете, рейсом, который был организован посольством Израиля в Лиме, пострадавших доставили в местную клинику, а оттуда перевезли для дальнейшего лечения в больницу в Ла-Пасе.
В сообщении израильского МИДа подчеркивается, что угрозы для жизни пострадавших нет.