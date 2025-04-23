ДТП в Галилее, двое пострадавших в тяжелом состоянии

Около полудня 23 апреля на дороге 7920 недалеко от поселка Ошайя в Галилее столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали пять человек.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что двое пострадавших, мужчины 30-50 лет, в тяжелом состоянии, один мужчина 28 лет в состоянии средней тяжести и двое пострадавших с легкими травмами направлены в больницы РАМБАМ в Хайфе и "Пория" в Тверии.

Обстоятельства ДТП уточняются.