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Израиль

ДТП в Галилее, двое пострадавших в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
Галилея
время публикации: 23 апреля 2025 г., 12:48 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 12:48

Около полудня 23 апреля на дороге 7920 недалеко от поселка Ошайя в Галилее столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали пять человек.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что двое пострадавших, мужчины 30-50 лет, в тяжелом состоянии, один мужчина 28 лет в состоянии средней тяжести и двое пострадавших с легкими травмами направлены в больницы РАМБАМ в Хайфе и "Пория" в Тверии.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Израиль
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