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Израиль

Лесной пожар к северу от Бейт-Шемеша, задействована специальная авиация

время публикации: 23 апреля 2025 г., 12:12 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 12:28
Лесной пожар к северу от Бейт-Шемеша, задействована специальная авиация
Kobi Gideon / FLASH90

Около въезда в поселок Тарум, к северу от Бейт-Шемеша, возник лесной пожар. Для его тушения привлечены многочисленные пожарные расчеты и противопожарная авиация. На место происшествия направлены четыре специальных самолета.

Полиция сообщает, что в указанном районе 44-е шоссе 44 перекрыто для движения транспорта в обоих направлениях.

Ранее движение по 6-й трассе между развязкой Нешарим и развязкой Сорек в южном направлении заблокировано из-за полевого пожара, возникшего около кибуца Наан, к востоку от Реховота. К тушению пожара привлечены 16 пожарных расчетов, два самолета и пожарный вертолет. Движение поездов в этом районе приостановлено.

Сейчас в Израиле очень жарко и сухо.

В условиях жаркой и сухой погоды пожарная служба и Управление природы и парков запрещают разжигать костры на открытой местности. Силы пожарной службы находятся в состоянии повышенной готовности в связи с высокой вероятностью полевых и лесных пожаров.

Израиль
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