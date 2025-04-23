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Израиль

Задержаны подозреваемые в групповом изнасиловании 14-летней девочки в Эйлате

Полиция
Сексуальное насилие
Расследование
Эйлат
время публикации: 23 апреля 2025 г., 11:01 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 11:17
Задержаны подозреваемые в групповом изнасиловании 14-летней девочки в Эйлате
Mendy Hechtman / Flash90

Полиция задержала трех юношей примерно 17 лет и 18-летнего военнослужащего по подозрению в причастности к групповому изнасилованию 14-летней девочки в Эйлате.

Судя по опубликованным данным, преступление было совершено в минувшие выходные, вечером 18 апреля.

Сайт "Мако" пишет, что девочка рассказала об изнасиловании родителям, которые подали заявление в полицию. Вскоре после этого были задержаны подозреваемые.

Согласно показаниям потерпевшей, групповое изнасилование было совершено в арендованном доме. Девочку доставили в больницу, где ее осмотрели врачи.

Задержанные утверждают, что секс был "по согласию", пишет "Мако".

Срок содержания задержанных под стражей продлен по решению суда.

На публикацию подробностей расследования наложен судебный запрет.

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