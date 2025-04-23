"Египетский шарав", день второй: очень жарко и пыльно

Сегодня, 23 апреля, температура будет значительно выше среднесезонной. Шарав. Облачно. Местами дымка. Преимущественно юго-западный ветер (со стороны Египта). Высокая запыленность воздуха.

Температура в Иерусалиме поднимется сегодня днем до 36 градусов, в Тель-Авиве – до 39, в Хайфе – до 35, в Беэр-Шеве – до 40, в Эйлате – до 38. Жарче всего будет в Иорданской долине, где температура будет выше 40 градусов.

Вечером жара спадет, повысится влажность. С четверга, 24 апреля, до следующей недели – среднесезонная температура.

Высокая вероятность пожаров

В условиях жаркой и сухой погоды пожарная служба и Управление природы и парков запрещают разжигать костры на открытой местности. Силы пожарной службы находятся в состоянии повышенной готовности в связи с высокой вероятностью полевых и лесных пожаров.

Рекомендации минздрава

Минздрав призывает граждан, особенно пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, не выходить днем на улицу, оставаться в кондиционируемых помещениях, избегать физических нагрузок и пить воду, чтобы избежать обезвоживания. Не следует пить алкоголь и напитки, содержащие кофеин.

При этом медики отмечают, что наибольшему риску теплового удара подвергаются старики и маленькие дети (до четырех лет), а также люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, и люди, страдающие от ожирения.

Не следует длительное время находиться под солнцем. Пляжи лучше посещать в вечерние часы.

Медики просят родителей не оставлять детей в закрытых автомобилях, даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и трагическим последствиям.