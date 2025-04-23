Полевой пожар к востоку от Реховота привел к проблемам с движением транспорта
время публикации: 23 апреля 2025 г., 11:49 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 11:52
Движение по 6-й трассе между развязкой Нешарим и развязкой Сорек в южном направлении заблокировано из-за полевого пожара, возникшего около кибуца Наан, к востоку от Реховота.
К тушению пожара привлечены 16 пожарных расчетов, два самолета и пожарный вертолет.
Движение поездов в этом районе приостановлено.
Сейчас в Израиле очень жарко и сухо.
В условиях жаркой и сухой погоды пожарная служба и Управление природы и парков запрещают разжигать костры на открытой местности. Силы пожарной службы находятся в состоянии повышенной готовности в связи с высокой вероятностью полевых и лесных пожаров.