В Израиле отмечают День памяти Холокоста и героизма

Вечером в среду, с церемонии на площади Варшавского гетто в мемориальном центре "Яд ва-Шем" в Иерусалиме, в Израиле начался День памяти Холокоста и героизма евреев Европы и Северной Африки.

Церемония проходит с участием президента Израиля Ицхака Герцога, премьер-министра Биньямина Нетаниягу, генерального инспектора полиции Дани Леви, директора "Мосада" Давида Барнеа, директора ШАБАКа Ронена Бара.

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Параллельно в институте изучения истории Холокоста "Месуа" в кибуце Тель-Ицхак проходит государственная церемония с участием командующего ВВС Томера Бара и депутата Кнессета Гади Айзенкота.

В четверг, 24 апреля, в 08:00 начнется церемония зажигания траурных свечей в Кнессете. В 10:00 утра по всей стране прозвучит траурная сирена, во время которой весь Израиль замирает, транспортное движение останавливается, и люди встают на две минуты в память о погибших. Дома и на работе, на улице и в помещении – израильтяне останавливаются, склонив голову, на две минуты молчания. Те, кто едут на машине, останавливаются, где бы ни застала их сирена, выходят из транспортного средства и стоят рядом. Поезда и автобусы останавливаются, пассажиры встают со своих мест на две минуты молчания.

В 11:00 начнется церемония зажигания траурных свечей в "Яд ва-Шеме" и церемония "У каждого человека есть имя" в Кнессете.

В Польше, в Кракове состоится особая церемония с участием переживших Холокост и бывших заложников, которые были освобождены из плена террористов. Во время церемонии будут зажжены шесть свечей памяти, и прозвучат истории переживших Холокост. В частности, будет рассказана история Йосефа Винера, пережившего Холокост из кибуца Кфар-Аза. В "черную субботу" 7 октября 2023 года он потерял своих внуков. Йосеф скончался в декабре прошлого года в возрасте 98 лет.

В четверг в рамках мероприятий Дня памяти жертв Холокоста и героизма сопротивления состоится 37-й Марш Живых, посвященный 80-й годовщине освобождения лагерей смерти и окончания Второй мировой войны и вкладу союзников в освобождение лагерей.

Как и каждый год, тысячи участников Марша Живых пройдут вдоль железнодорожных путей, соединяющих лагеря смерти Освенцим и Биркенау.

В этом году в Марше Живых примут участие 40 переживших Холокост в возрасте от 80 до 97 лет, бывшие заложники и их близкие, а также родственники погибших в "черную субботу". Также в церемонии примут участие президент Израиля Ицхак Герцог с супругой и президент Польши Анджей Дуда.