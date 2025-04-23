Фрагменты перехваченной ракеты найдены в Кирьят-Ате

Утром 23 апреля стало известно, что фрагменты перехваченной ракеты, которая была запущена хуситами из Йемена, найдены в Кирьят-Ате, к востоку от Хайфы.

В 3:58 23 апреля тревога "Цева адом" прозвучала на севере Израиля. Сирена была слышна в Хайфе и окрестностях, Акко, Нагарии и во многих населенных пунктах Западной Галилеи. ЦАХАЛ заявил, что был зафиксирован ракетный обстрел из Йемена. Вскоре ЦАХАЛ уточнил: был зафиксирован запуск одной ракеты, "ракета, по-видимому, была успешно перехвачена".

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что сообщений о пострадавших не поступало.

Полиция просит не приближаться к фрагментам сбитой ракеты или противоракет.