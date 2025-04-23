Конфликт в правительстве вокруг поставки гумпомощи в Газу

Портал ynet и 12-й канал ИТВ сообщают о конфликте, произошедшем в ходе заседания военно-политического кабинета, посвященного, среди прочего, формату доставки гуманитарной помощи в сектор Газы и ее распределения.

Министр обороны Исраэль Кац заявил на заседании, что гуманитарная помощь больше не будет поступать в том формате, в котором это делалось ранее. "Это усиливает ХАМАС. Помощь будет распределяться солдатами ЦАХАЛ или американскими компаниями", – подчеркнул он.

Начальник генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир отреагировал на слова министра обороны, заявив, что "солдаты ЦАХАЛ не будут распределять гуманитарную помощь, и мы не будем морить сектор Газы голодом".

Слова Замира вызвали возмущение министра финансов Бецалеля Смотрича, заявившего, что, "при всем уважении, армия не выбирает свои задачи".

"Мы постановили, что вы должны к этому подготовиться. Мы ставим задачу, а вы решаете, как ее выполнить. Если вы не способны, мы найдем кого-то, кто способен. Если вы не знаете – найдем того, кто знает", – заявил министр на повышенных тонах, после чего другие министры призвали его успокоиться.

Смотрич также выразил недовольство по поводу медленного продвижения операции в секторе Газы. В этом вопросе го поддержали министр юстиции Ярив Левин и министры Орит Струк и Эли Коэн.

В итоге премьер-министр Биньямин Нетаниягу завершил заседание, заявив, что все замечания были услышаны, и что на следующее заседание в четверг нужно будет прийти с ответами.

Пресс-служба ЦАХАЛа отреагировала на эти публикации: "Мы не будем комментировать то, что было сказано в закрытых обсуждениях. Начальник штаба полностью сосредоточен на миссии по возвращению заложников и победе в войне".