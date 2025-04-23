День памяти жертв Холокоста и героизма сопротивления начнется в музее Яд Вашем

День памяти жертв Холокоста и героизма сопротивления отмечается в Израиле каждый год 27 нисана. В 2025 году этот день начинается вечером в среду, 23 апреля. Мероприятия в честь "Йом а-Шоа" начнутся в Израиле центральной государственной церемонией в музее Холокоста Яд Вашем в 20:00.

Государственная церемония начнется на площади Варшавского гетто в иерусалимском музее Яд Вашем. В ней примут участие президент Израиля Ицхак Герцог и глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу.

В четверг, 24 апреля, в 10:00 утра по всей стране прозвучит траурная сирена, во время которой весь Израиль замирает, транспортное движение останавливается, и люди встают на две минуты в память о погибших. Дома и на работе, на улице и в помещении – израильтяне останавливаются, склонив голову, на две минуты молчания. Те, кто едут на машине, останавливаются, где бы ни застала их сирена, выходят из транспортного средства и стоят рядом. Поезда и автобусы останавливаются, пассажиры встают со своих мест на две минуты молчания.

В Польше, в Кракове состоится особая церемония с участием переживших Холокост и бывших заложников, которые были освобождены из плена террористов. Во время церемонии будут зажжены шесть свечей памяти, и прозвучат истории переживших Холокост. В частности, будет рассказана история Йосефа Винера, пережившего Холокост из кибуца Кфар-Аза. В "черную субботу" 7 октября 2023 года он потерял своих внуков. Йосеф скончался в декабре прошлого года в возрасте 98 лет.

В четверг в рамках мероприятий Дня памяти жертв Холокоста и героизма сопротивления состоится 37-й Марш Живых, посвященный 80-й годовщине освобождения лагерей смерти и окончания Второй мировой войны и вкладу союзников в освобождение лагерей.

Как и каждый год, тысячи участников Марша Живых пройдут вдоль железнодорожных путей, соединяющих лагеря смерти Освенцим и Биркенау.

В этом году в Марше Живых примут участие 40 переживших Холокост в возрасте от 80 до 97 лет, бывшие заложники и их близкие, а также родственники погибших в "черную субботу".