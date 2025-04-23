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Израиль

Полиция заявила о раскрытии одного из убийств в Тире

Криминал в арабском секторе
Полиция
время публикации: 23 апреля 2025 г., 08:47 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 08:53
Полиция заявила о раскрытии одного из убийств в Тире
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о раскрытии убийства в Тире, совершенного 9 января этого года, и задержании пяти подозреваемых – жителей Тиры и Тайбэ примерно 20 лет.

В результате обстрела автомобиля в Тире 9 января был убит 51-летний житель города. Стрелявшие скрылись. Но следствию удалось установить их личности и задержать подозреваемых.

Суд продлил арест задержанных до 28 апреля.

Отметим, что ежемесячно в арабском городе Тира (к северо-востоку от Кфар-Сабы) совершается несколько убийств. Только в апреле 2025 года в этом городе было зафиксировано три убийства.

Израиль
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