Тель-Авивский университет выпустил доклад об мусульманских инициативах памяти Холокоста

Тель-Авивский университет накануне 27 января – Международного дня памяти жертв Холокоста –опубликовал доклад "Во имя правого дела", в котором рассматриваются инициативы по развитию образования в области Холокоста. Доклад посвящен мусульманским странам.

На фоне волны антисемитизма, прокатившейся по миру в последние годы, в докладе "Во имя правого дела", который уже четвертый год публикует "Центр изучения современного европейского еврейства" при Тель-Авивском университете, отмечается обнадеживающее явление: новые выставки и музеи в память о Холокосте, открывшиеся или строящиеся в мусульманских странах. Ученые специально отмечают, что такие инициативы не прекратилась после 7 октября и эскалации антисемитской пропаганды по всему мусульманскому миру.

В докладе описаны следующие проекты: "Индонезийский музей Холокоста" на острове Сулавеси; постоянная экспозиция, посвященная Холокосту и Праведникам народов мира "Мы помним" в Музее перекрестка цивилизаций в Дубае; "Музей Беса" и Музей истории албанских евреев, строящиеся в Тиране и Влёре (Албания).

Профессор Урия Шавит, руководитель "Центра изучения современного европейского еврейства" отметил, что "отрицание Холокоста и процветание антисемитской пропаганды в мусульманском мире – это не только искажение истории, но и побуждение к насилию. Музеи, созданные и создаваемые в мусульманском мире, – это "малая толика света", но эта малая толика важна". Руководитель проекта Доктор Карл Йонкер сказал: "Прямая или косвенная поддержка Израилем этих музеев навредит им, но международные институты должны предложить такую поддержку и настаивать на искоренении отрицания Холокоста в учебных заведениях мусульманских стран, как и везде".

"Индонезийский музей Холокоста" расположен в крупнейшей мусульманской стране мира. Он открыт два года назад Яаковом Барухом, местным раввином голландского происхождения. Сразу после открытия исламские лидеры призвали к его немедленному закрытию, обвинив Баруха в продвижении сионистского нарратива и обелении "преступлений Израиля". В интервью для доклада равви Барух объяснил, что справился с резкой критикой путем диалога, в ходе которого он заверил оппонентов, что музей не связан с Израилем или сионизмом. На сегодняшний день музей посетили около 2000 человек.

Постоянная мемориальная выставка, посвященная Холокосту, в Дубае была создана бизнесменом и коллекционером Ахмедом Аль Мансури два года назад. За это время ее посетили около 2500 человек из ОАЭ и стран Персидского залива, а также тысячи учащихся местных школ. За время существования музея, даже после 7 октября 2023 года, только одна школьная группа, планировавшая посещение музея, отказалась.