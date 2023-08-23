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    В Израиле

    С переводом средств на помощь украинским беженцам возникла "техническая проблема", БАГАЦ требует объяснений

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    Источник: с переводом средств на помощь украинским беженцам возникла техническая проблема
    Tomer Neuberg/Flash90

    По состоянию на утро среды, 23 августа, украинские беженцы в Израиле все еще не могут получить бесплатную медицинскую помощь, хотя средства на страховки должны были быть переведены утром в воскресенье.

    По данным источников NEWSru.co.il, с переводом денег на медицинское обслуживание беженцев возникла "техническая" проблема, и канцелярия главы правительства пытается в настоящий момент эту проблему решит. В канцелярии премьера не знают, когда проблема будет решена, и выражают надежду, что это произойдет "в ближайшие дни".

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    Накануне, 22 августа, состоялось заседание Высшего суда справедливости, в ходе которого рассматривался иск против государства, требовавший возобновить лечение украинских беженцев. БАГАЦ постановил, что государство должно до 16:00 24 августа ответить, может ли быть решена проблема страховки тех беженцев, которые уже начали лечение или лечение которых уже назначено.

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    О решении продлить страховки и бесплатное медицинское обслуживание для беженцев было торжественно объявлено генеральным директором канцелярии главы правительства Йоси Шели в минувший четверг, 17 августа. 

    Напомним, по данным, полученным нашей редакцией, генеральный директор канцелярии главы правительства Йоси Шели в ходе совещания в четверг также принял решение в ближайшее время назначить координатора, задачей которого будет объявление тендера и выбор страховой компании. Эта компания с января по конец декабря 2024 года (пока речь идет ровно о годе) будет заниматься страховкой беженцев.

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    Вопрос о финансировании страхования и лечения беженцев также будет решать координатор, которого должны назначить "в ближайшее время".

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 22 Августа 2023
    Средства на оказание украинским беженцам медицинской помощи все еще не переведены
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 19 Августа 2023
    Медицинская помощь беженцам: будет назначен координатор для проведения тендера на следующий год
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