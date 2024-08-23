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Израиль

Джон Кирби: очередной раунд переговоров в Каире был "полезным"

время публикации: 23 августа 2024 г., 18:03 | последнее обновление: 23 августа 2024 г., 18:19
Джон Кирби: очередной раунд переговоров в Каире был "полезным"
AP Photo/Evan Vucci

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что очередной раунд переговоров в Каире о прекращении огня в секторе Газы, по его словам, был "полезным". Переговоры продолжатся сегодня.

Кирби отметил важность того, чтобы стороны продолжали работать над достижением соглашения.

Израиль на этих переговорах представляют главы ШАБАК и "Мосада", а также глава стратегического отдела ЦАХАЛа. США – Бретт Макгерк, Египет – глава разведки Аббас Камаль.

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