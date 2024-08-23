Джон Кирби: очередной раунд переговоров в Каире был "полезным"

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что очередной раунд переговоров в Каире о прекращении огня в секторе Газы, по его словам, был "полезным". Переговоры продолжатся сегодня.

Кирби отметил важность того, чтобы стороны продолжали работать над достижением соглашения.

Израиль на этих переговорах представляют главы ШАБАК и "Мосада", а также глава стратегического отдела ЦАХАЛа. США – Бретт Макгерк, Египет – глава разведки Аббас Камаль.