x
22 августа 2024
|
последняя новость: 19:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 августа 2024
|
22 августа 2024
|
последняя новость: 19:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Переговорная группа Израиля вновь прибыла в Каир

время публикации: 22 августа 2024 г., 18:44 | последнее обновление: 22 августа 2024 г., 18:44
Переговорная группа Израиля вновь прибыла в Каир
Jonathan Shaul/Flash90

Главы ШАБАКа, "Мосада" и глава стратегического отдела ЦАХАЛа прибыли в Каир, где через несколько часов начнутся переговоры с представителями Египта и США. Об этом в своем Х-блоге написал Обозреватель изданий Axios, Walla News и CNN Барак Равид.

В статье, опубликованной на сайте Walla News, Равид, ссылаясь на источники в Иерусалиме и Вашингтоне, пишет, что переговоры будут посвящены поиску компромисса по Филадельфийскому коридору и КПП "Рафах".

В статье говорится, что израильская делегация прилетела в Египет с подробным предложением, которое, по всей видимости, является окончательным.

США на этих переговорах представляет Бретт Макгерк, Египет - глава разведки Аббас Камаль.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 22 августа 2024

WSJ: Израиль предложил построить наблюдательные вышки на границе Египта и Газы, Египет против
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 22 августа 2024

WP: Иран дает понять, что удар по Израилю отложен
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 августа 2024

Состоялся телефонный разговор между Джо Байденом и Биньямином Нетаниягу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 августа 2024

Галант: в районе Рафиаха уничтожены 150 туннелей террористов, из которых 100 – это "крытые траншеи"