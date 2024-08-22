Переговорная группа Израиля вновь прибыла в Каир

Главы ШАБАКа, "Мосада" и глава стратегического отдела ЦАХАЛа прибыли в Каир, где через несколько часов начнутся переговоры с представителями Египта и США. Об этом в своем Х-блоге написал Обозреватель изданий Axios, Walla News и CNN Барак Равид.

В статье, опубликованной на сайте Walla News, Равид, ссылаясь на источники в Иерусалиме и Вашингтоне, пишет, что переговоры будут посвящены поиску компромисса по Филадельфийскому коридору и КПП "Рафах".

В статье говорится, что израильская делегация прилетела в Египет с подробным предложением, которое, по всей видимости, является окончательным.

США на этих переговорах представляет Бретт Макгерк, Египет - глава разведки Аббас Камаль.