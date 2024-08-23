Закон о лишении террористов израильского гражданства так ни разу и не был применен

Полтора года назад Кнессет принял закон о лишении террористов израильского гражданства и выдворении их из страны. За это время принятый большинством в 94 голоса против десяти закон ни разу не применялся, а организации, ответственные за реализацию закона, валят вину за это друг на друга.

Кальман Либскинд в своей колонке в издании "Маaрив" рассказывает о ситуации с реализацией этого закона на сегодняшний день.

Полномочия лишить террористов израильского гражданства или вида на жительство находятся в руках у министра внутренних дел: в случае, если человек осужден за терроризм и получает средства от палестинской администрации, он должен быть лишен гражданства и после освобождения из тюрьмы депортирован на территорию палестинской автономии или сектора Газы. Речь не идет о единичных случаях: под вышеназванные критерии подпадают более 800 граждан Израиля.

И хотя закон, позволяющий лишать террористов гражданства, действует уже с февраля прошлого года, он так ни разу не был применен: оказывается, министр внутренних дел должен получить список лиц, соответствующих критериям.

Этот список есть в министерстве обороны, в ШАБАКе и в военной разведке АМАН – но в МВД его не передают, поэтому террористы продолжают пользоваться всеми положенными гражданам Израиля социальными льготами, правами и выплатами, как во время тюремного заключения, так и после него.

Комиссия Кнессета, указывает Либскинд, провела по этому вопросу четыре заседания, три из которых были секретными. Депутаты многократно требовали объяснений от представителей всех задействованных организаций. В ШАБАКе утверждают, что не имеют полномочий передавать материалы, которые собраны не ШАБАКом, и переводят "стрелки" на военную разведку АМАН. Представители ЦАХАЛа вовсе игнорируют заседания, несмотря на приглашения.

Депутат Кнессета Амит А-Леви ("Ликуд"), который продвигал законопроект, после многократных обращений в различные инстанции отправил своего помощника домой к бывшей руководительнице Службы тюрем Кэти Пэри, чтобы взять диск со списком террористов и лично передать его в МВД, что никак не мог сделать ШАБАК – но и это не помогло, ни один террорист так и не был лишен гражданства.

После обращений к министру обороны Йоаву Галанту и к министру внутренних дел Моше Арбелю, которые вновь не помогли, Амит А-Леви на этой неделе отправил еще одно, последнее обращение, на этот раз составленное адвокатом. Министр обороны Йоав Галант и глава Генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви получили предупреждение, что если реализация закона не начнется, депутат обратится в БАГАЦ с требованием обязать государство реализовать принятый Кнессетом закон.