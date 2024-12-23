ЦАХАЛ: ночью в Иудее и Самарии были задержаны девять подозреваемых в терроре

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в ночь на 23 декабря в Иудее и Самарии израильскими военными, пограничной полицией и сотрудниками ШАБАКа были задержаны девять подозреваемых в терроре.

Конфисковано оружие, включая автоматическую винтовку М-16.

Операции проводились в Бейт-Лехеме, Туку, Байте, Таркумии, Аль-Фауаре, Кафр-Калиле.

В ходе проведенных операций пострадавших среди израильских военных нет.