ЦАХАЛ: ночью в Иудее и Самарии были задержаны девять подозреваемых в терроре
время публикации: 23 декабря 2024 г., 11:58 | последнее обновление: 23 декабря 2024 г., 12:02
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в ночь на 23 декабря в Иудее и Самарии израильскими военными, пограничной полицией и сотрудниками ШАБАКа были задержаны девять подозреваемых в терроре.
Конфисковано оружие, включая автоматическую винтовку М-16.
Операции проводились в Бейт-Лехеме, Туку, Байте, Таркумии, Аль-Фауаре, Кафр-Калиле.
В ходе проведенных операций пострадавших среди израильских военных нет.
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