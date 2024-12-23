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Израиль

ЦАХАЛ: ночью в Иудее и Самарии были задержаны девять подозреваемых в терроре

Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 23 декабря 2024 г., 11:58 | последнее обновление: 23 декабря 2024 г., 12:02
ЦАХАЛ: ночью в Иудее и Самарии были задержаны девять подозреваемых в терроре
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в ночь на 23 декабря в Иудее и Самарии израильскими военными, пограничной полицией и сотрудниками ШАБАКа были задержаны девять подозреваемых в терроре.

Конфисковано оружие, включая автоматическую винтовку М-16.

Операции проводились в Бейт-Лехеме, Туку, Байте, Таркумии, Аль-Фауаре, Кафр-Калиле.

В ходе проведенных операций пострадавших среди израильских военных нет.

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