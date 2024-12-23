Нападение в Писгат-Зеэве, предполагаемый террорист нейтрализован

В понедельник, 23 декабря, в Иерусалиме в районе Писгат-Зеэв, на улице Сайерет Духифат мужчина, вышедший из автомобиля с ножом, попытался напасть на охранника.

Охранник открыл огонь на поражение и вместе с несколькими гражданами нейтрализовал предполагаемого террориста.

Расследование продолжается. Установлено, что нападение совершил житель одного из арабских кварталов Иерусалима (примерно 30 лет). Он был тяжело ранен. Его доставили под охраной в одну из иерусалимских больниц.

Руководство террористической организации ХАМАС опубликовало заявление, в котором приветствует теракт в иерусалимском районе Писгат-Зеэв. В заявлении ХАМАСа сказано, что нападение было совершено на КПП "Хизмэ". Хотя на самом деле, речь идет о происшествии на улице Сайерет Духифат, довольно далеко от КПП. Примечательно, что ХАМАС заявил о поддержке "естественного ответа на истребительную войну оккупантов против нашего народа в Газе, планы трансфера на оккупированном Западном берегу и агрессию поселенцев, особенно Храмовых групп, против благословенной мечети Аль-Акса" еще до того, как власти Израиля официально объявили происшедшее терактом – враждебной акцией на почве национальной или религиозной ненависти.