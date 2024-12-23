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Израиль

Нападение в Писгат-Зеэве, предполагаемый террорист нейтрализован

Теракт
Иерусалим
время публикации: 23 декабря 2024 г., 13:30 | последнее обновление: 23 декабря 2024 г., 14:21
Нападение в Писгат-Зеэве, предполагаемый террорист нейтрализован
Пресс-служба полиции Израиля
Нападение в Писгат-Зеэве, предполагаемый террорист нейтрализован
Пресс-служба полиции Израиля

В понедельник, 23 декабря, в Иерусалиме в районе Писгат-Зеэв, на улице Сайерет Духифат мужчина, вышедший из автомобиля с ножом, попытался напасть на охранника.

Охранник открыл огонь на поражение и вместе с несколькими гражданами нейтрализовал предполагаемого террориста.

Расследование продолжается. Установлено, что нападение совершил житель одного из арабских кварталов Иерусалима (примерно 30 лет). Он был тяжело ранен. Его доставили под охраной в одну из иерусалимских больниц.

Руководство террористической организации ХАМАС опубликовало заявление, в котором приветствует теракт в иерусалимском районе Писгат-Зеэв. В заявлении ХАМАСа сказано, что нападение было совершено на КПП "Хизмэ". Хотя на самом деле, речь идет о происшествии на улице Сайерет Духифат, довольно далеко от КПП. Примечательно, что ХАМАС заявил о поддержке "естественного ответа на истребительную войну оккупантов против нашего народа в Газе, планы трансфера на оккупированном Западном берегу и агрессию поселенцев, особенно Храмовых групп, против благословенной мечети Аль-Акса" еще до того, как власти Израиля официально объявили происшедшее терактом – враждебной акцией на почве национальной или религиозной ненависти.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 декабря 2024

Нападение в Писгат-Зеэве, предполагаемый террорист нейтрализован