В Галилее на месте преступления были задержаны "черные археологи"

Сотрудники отдела по борьбе с хищениями Управления древностей и военнослужащие пограничной охраны задержали четырех "черных археологов", пытавшихся проникнуть в подземное помещение на археологическом объекте Хурват Бинит в Нижней Галилее.

Задержанию злоумышленников, жителей деревни Кафр Кана, предшествовала недельная слежка. Пойманные на месте преступления имели при себе инструменты для ведения раскопок. Чтобы прибыть в Хурват Бинат, они использовали квадроциклы.

Задержанные были переданы полиции Тверии. В ходе следствия они признались в содеянном, сообщив, что не впервые проводят на месте нелегальные раскопки. К работе над обвинительным заключением привлечены сотрудники юридического отдела Управления древностей.

В Хурват Бинит располагалось небольшое поселение, известное подземными помещениями, использовавшимися, в основном, для производства оливкового масла. Раскопки здесь проводились в 1996-1998 годах под руководством археолога Ярдены Александр и с участием школьников Галилеи.

Сделанные ими находки датируются эллинистическим, римским, византийским и персидским периодами (третий век до н.э.-шестой век н.э.). Они свидетельствуют, что деревня была центром производства масла, которое в данный период было главной отраслью региона. Важную роль в распространении производства сыграли Хасмонеи, заинтересованные в укреплении местной экономики.

"Хурват Бинит – особенный археологический объект. Тот факт, что преступление совершалось накануне Хануки, добавляет символизма происшедшему. Как Хасмонеи заботились о процветании региона, так и мы сохраняем его наследие для грядущих поколений", – отметил инспектор отдела по борьбе с хищениями Нир Дистельфельд, руководивший операцией.