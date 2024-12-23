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Израиль

Внимание, розыск: пропал 13-летний Ошер Йосеф из Хадеры

Полиция
Розыск
время публикации: 23 декабря 2024 г., 21:37 | последнее обновление: 23 декабря 2024 г., 21:46
Внимание, розыск: пропал 13-летний Ошер Йосеф из Хадеры
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой о помощи в установлении местонахождения пропавшего ребенка. Пропал Ошер Йосеф, 13 с половиной лет, житель Хадеры. В последний раз мальчика видели, когда он выходил из школы на улице Жаботински в Хадере в воскресенье, 22 декабря.

Приметы пропавшего: рост 157 см, полное телосложение, черные волосы. Был одет в черный худи с капюшоном с надписью на английском языке на спине, темную майку с символом старшей школы ("тихона") Хадеры, на ногах кроссовки "Адидас", с собой у мальчика была школьная сумка зеленого цвета.

Особые приметы: сережка в правом ухе.

Всех, кто может помочь установить местонахождение пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Хадеры по телефону 04-6327470.

Израиль
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