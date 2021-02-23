Минтранс утвердил вывозной рейс из Москвы

Министр транспорта Мири Регев в ответ на обращение депутата от партии "Еш Атид" Йоэля Развозова разрешила авиакомпании "Исраэйр" произвести вывозной рейс из Москвы.

Разрешение от главы минтранса было получено после того, как команда Развозова составила список застрявших в Москве израильтян и подала его в комиссию по чрезвычайным случаям. В списке было около 150 имен, комиссия утвердила возвращение примерно 100 человек, еще около 50-60 израильтян все еще ожидают ответ.

Рейс авиакомпании "Исраэйр" вылетит из аэропорта "Бен-Гурион" в 21:00 в среду, 24 февраля. Обратный рейс из московского аэропорта "Домодедово" вылетит в 03:25 утра в четверг, 25 февраля. На рейсе 178 мест.

Вылететь в Израиль из Москвы смогут израильтяне, получившие соответствующее разрешение от комиссии по чрезвычайным случаям.

Депутат Развозов сказал нашей редакции, что в настоящий момент ведется работа над тем, чтобы израильтяне, которым необходимо вылететь в Москву и которые получили соответствующие разрешения, смогли вылететь рейсом "Исраэйра".