Опубликовано имя врача из Иерусалима, подозреваемого в сексуальных преступлениях

Полиция опубликовала имя и фотографию врача частной клиники в арабской части Иерусалима, который был задержан на прошлой неделе по подозрению в совершении сексуальных преступлений в отношении нескольких пациенток.

Сообщается, что арестован Адель Мусак (около 70 лет). Его данные публикуются, чтобы проверить, не было ли других жертв. Пострадавшие могут обратиться по телефону полиции 100.

Суд продлил срок содержания его под стражей до 24 февраля.

Ранее в сообщении полиции было сказано, что, по данным следствия, преступления совершались на протяжении многих лет. Но жалобы поступили недавно.