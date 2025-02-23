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Израиль

Кризис вокруг закона о призыве: Нетаниягу торопит Эдельштейна

Призыв ультраортодоксов
Коалиция
время публикации: 23 февраля 2025 г., 11:31 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 11:41
Кризис вокруг закона о призыве: Нетаниягу торопит Эдельштейна
Yonatan Sindel/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу ожидает, что глава комиссии по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн представит черновик закона о призыве в течение ближайших семи дней.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", Нетаниягу требует, чтобы голосование по законопроекту состоялось не позднее 3 марта, однако, судя по тому, как идет обсуждение в комиссии, не очевидно, что это требование премьер-министра будет выполнено.

23 февраля состоится заседание глав коалиционных фракций, которые будут обсуждать кризис вокруг закона о призыве. В политической системе говорят о том, что Нетаниягу важно продемонстрировать ультраортодоксальным партиям продвижение в этом вопросе для того, чтобы убедить ШАС и "Яадут а-Тора" проголосовать за бюджет еще до того, как будет утвержден закон о призыве.

Израиль
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