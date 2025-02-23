Гольдкнопф против Нетаниягу: "Не понимаю, зачем остаюсь в коалиции"

Заседание глав коалиционных фракций, которое было посвящено кризису вокруг закона о призыве, завершилось безрезультатно.

В ходе заседания представители "Яадут а-Тора" заявили, что подвергаются острой критике со стороны своих избирателей за пребывание в коалиции в то время как не принят ни закон о призыве, ни закон о субсидировании яслей и детских садов. "Я не понимаю, зачем остаюсь в коалиции, если такова ситуация", – заявил министр строительства Ицхак Гольдкнопф, возглавляющий блок "Яадут а-Тора". Заместитель министра транспорта Ури Маклев заявил в ходе заседания, что готов обсуждать с раввинами любой компромисс, однако пока нечего обсуждать.

Дискуссия обострилась еще более после того, как премьер-министр заявил, что сначала будет утвержден проект государственного бюджета, а затем закон о призыве. Представители "Яадут а-Тора" возмущенно заявили, что речь идет о нарушении достигнутых соглашений. Нетаниягу ответил, что делает все возможное и пообещал вновь поговорить с главой комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлием Эдельштейном.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Биньямин Нетаниягу ожидает, что глава комиссии по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн представит черновик закона о призыве в течение ближайших семи дней.

По информации "Исраэль а-Йом", Нетаниягу требует, чтобы голосование по законопроекту состоялось не позднее 3 марта, однако, судя по тому, как идет обсуждение в комиссии, не очевидно, что это требование премьер-министра будет выполнено.

На этой неделе комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне проведет по меньшей мере два заседания по обсуждению проекта закона.