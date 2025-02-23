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Израиль

ЦАХАЛ опубликовал оперативное видео ликвидации лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллы

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 23 февраля 2025 г., 16:45 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 17:17
ЦАХАЛ опубликовал оперативное видео ликвидации лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллы
Пресс-служба ЦАХАЛа

В связи с проходящими в Бейруте многолюдными похоронами лидера шиитской террористической организации "Хизбалла" Хасана Насраллы, командующего южным фронтом "Хизбаллы" Али Карки и других высокопоставленных главарей группировки ЦАХАЛ опубликовал оперативную видеозапись операции по их уничтожению.

24 сентября 2024 года в 18:21 в рамках операции "Новый порядок" ЦАХАЛом в ходе нескольких одновременных ударов были ликвидированы лидеры "Хизбаллы".

В оперативных видео, снятых как из самолета, проводившего бомбардировку подземного штаба "Хизбаллы" в Бейруте, так и со стороны, видны сбрасываемые бомбы и последовавшие взрывы.

Израиль
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