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Израиль

Резервист ЦАХАЛа подозревается в использовании палестинского араба в качестве "живого щита"

время публикации: 23 февраля 2025 г., 22:32 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 22:38
Резервист ЦАХАЛа подозревается в использовании палестинского араба в качестве "живого щита"
Пресс-служба ЦАХАЛа

По информации телеканала "Решет-13", военная полиция (МАЦАХ) возбудила расследование в отношении резервиста ЦАХАЛа, подозревая его в использовании палестинского араба в качестве "живого щита".

Поводом для расследования стало видео, снятое в Хевроне в октябре 2023 года. На видео, которое распространялось в начале войны палестинскими пользователями социальных сетей, запечатлен стоящий на коленях мужчина с завязанными глазами, а за ним – израильский военнослужащий. По информации телеканала, МАЦАХ начал расследование в связи с жалобой, поданной Общественной комиссией против пыток.

Адвокат Иегуда Шошан, представляющий интересы военнослужащего, заявил, что он был "поражен тем, что военная полиция начала расследование подобной жалобы. По его словам, это немыслимо, чтобы резервиста, который вынужден, как многие другие израильтяне работать днями и ночами, вызывали на допрос по подобному инциденту. Адвокат заявил, что подобные действия МАЦАХ вызывают гнев у резервистов, которые чувствуют, что государство их бросает на произвол судьбы.

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