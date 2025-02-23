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Израиль

"Дела Нетаниягу": прокуратура возражает против проведения заседаний два раза в неделю

Биньямин Нетаниягу
Суд
Прокуратура
время публикации: 23 февраля 2025 г., 11:47 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 11:48
"Дела Нетаниягу": прокуратура возражает против проведения заседаний два раза в неделю
Tomer Appelbaum/POOL

Прокуратура представила в окружной суд ответ на просьбу адвокатов премьер-министра Биньямина Нетаниягу проводить по его делам не более двух заседаний суда в неделю.

Обвинение в категорической форме возражает против этого требования и просит суд отклонить его.

Одновременно прокуратура требует отклонить просьбу премьер-министра отменить заседание, которое было назначено на 24 февраля. По утверждению обвинения, защита не представила достаточных оснований, мотивирующих просьбу.

В ответе прокуратуры говорится, что "Нетаниягу хочет давать свидетельские показания в беспрецедентном масштабе, и в то же время просит отменить назначенные даты заседаний и сделать заседания более редкими". Обвинители отмечают, что по правилам, принятым в израильских судах, обычно проводят заседания четыре раза в неделю. Заседания суда над премьер-министром проходят три раза в неделю (или реже).

Представители прокуратуры напомнили также, что только два месяца назад Нетаниягу просил сократить число дней судебных заседаний, просьба была отклонена, а доводы и мотивы с тех пор не изменились.

Израиль
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