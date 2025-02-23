Израиль обратился к Сальвадору с просьбой о выдаче одного из лидеров секты "Лев Тахор"

Международный отдел Государственной прокуратуры направил властям Сальвадора просьбу об экстрадиции Элиэзера Ромплера – одного из лидеров ультраортодоксальной секты "Лев Тахор".

Основанием для просьбы стало обвинение, предъявленное в 2020 году и связанное с жестоким обращением с детьми. Согласно материалам дела, речь идет о физических и психологических издевательствах над несовершеннолетними. Преступления были совершены в 2009-2011 году и причинили пострадавшим значительный ущерб.

В январе Ромплер был арестован в Сальвадоре, куда он бежал из Гватемалы, где базировалась секта. Ордер на арест был выдан Интерполом по просьбе Израиля.

Секта "Лев Тахор", основанная Шломо Хелбранцом (Эль-Баранесом) в 1980-х годах в Иерусалиме, исповедует радикальную интерпретацию принципа "ненависти к грешникам", выступая за полный разрыв между ультраортодоксами и светскими, включая разрыв связей между неофитами и их нерелигиозными родителями. В 2013 году секта переехала в Гватемалу, а позже часть членов перебралась в Мексику. После гибели ее основателя в 2017 году группа продолжила свое существование, придерживаясь строгих религиозных правил. Секта отвергает государство Израиль, практикует "браки по договоренности" для несовершеннолетних девочек, телесные наказания и т.д. Членами секты являются граждане Израиля, Канады, США и Гватемалы.