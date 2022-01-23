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NEWSru.co.il :: В Израиле23 января 2022 г., 20:53

"Кан": прокуратура намерена закрыть дело против полицейских, преследовавших Ахувию Сандака

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"Кан": прокуратура намерена закрыть дело против полицейских, преследовавших Ахувию Сандака

Вечером 23 января телеканал "Кан-11" сообщил, что прокуратура намерена закрыть дело в отношении полицейских, принимавших участие в преследовании автомобиля, в котором находился Ахувия Сандак.

Напомним, что автомобиль, в котором находился Сандак и несколько его товарищей, уходя от преследования полиции, перевернулся. Ахувия Сандак погиб.

На протяжении более чем года прокуратура отказывалась принять решение по делу, передавая его юридическому советнику правительства, а тот, в свою очередь, возвращал дело обратно. Как сообщает "Кан", в настоящий момент, планируется закрыть дела в отношении полицейских и предъявить обвинения нескольким товарищам Ахувии Сандака.


Им планируется инкриминировать создание на шоссе ситуации, грозящей жизни людей. В то же время, не исключено, что молодым людям будут предъявлены иные обвинения.

Адвокат Ариэль Атари из организации "Хонену", представляющий семью Сандак, так прокомментировал публикацию: "Неясно, почему юридический советник правительства в последние дни в должности, прячется за анонимностью сливов информации в прессу, в не выходит и прямо сообщает обществу о своем решении. Год семья Ахувии Сандака лишена покоя в ожидании решения по делу, а у юридического советника не нашлось времени для того, чтобы принять решение. Мы продолжим юридическую и общественную борьбу до тех пор, пока виновные гибели Ахувии Сандака не заплатят за свои действия"

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