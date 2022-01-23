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NEWSru.co.il :: В Израиле23 января 2022 г., 18:28

МИД Израиля опровергает: мы не просили воздержаться от поездок в Украину

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МИД Израиля опровергает: мы не просили воздержаться от поездок в Украину

Министерство иностранных дел Израиля опровергло появившееся ранее в СМИ сообщение о публикации предупреждения для израильских путешественников относительно Украины.

В МИДе отмечают, что в последние раз подобное предупреждение, в котором израильтянам рекомендовалось воздержаться от поездок на Украину из-за нестабильности ситуации в области безопасности, публиковалось в 2018 году.

Первой о выпуске нового предупреждения для туристов сообщила новостная служба телеканала "Кешет-12" и сайта N12. После публикации опровержения соответствующая статья была удалена с сайта N12.


Тем не менее, по-прежнему остается актуальной просьба консульского отдела израильского МИДа о заполнении анкеты "в свете сложившейся в Украине ситуации", которая была опубликована 20 января на официальном сайте посольства Израиля в Украине.

Посольство просит заполнить эту анкету (на украинском, русском или иврите) на каждого члена семьи индивидуально, включая несовершеннолетних детей младше 18 лет.

При заполнении анкеты следует указать личные данные, включая паспортные сведения, номер мобильного телефона и место проживания. Наличие этих сведений в кризисной ситуации позволит консульскому отделу быстро связаться с израильтянами, находящимися на территории Украины.

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"В свете сложившейся ситуации" МИД Израиля просит израильтян, находящихся в Украине, заполнить анкету

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