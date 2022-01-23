"Калькалист": полиция внедрила программу NSO в телефоны трех мэров и их семей

В воскресенье, 23 января, издание "Калькалист" опубликовало четвертую часть журналистского расследования, посвященного деятельности киберподразделения полиции.

Журналист Томер Ганон утверждает, что полиция, не имея на то разрешения суда и веских оснований, внедрила программное обеспечения компании NSO в телефоны глав трех местных советов и членов их семей.

В результате главы советов были задержаны и допрошены, однако все дела против них были закрыты.

Представители полиции продолжают заявлять, что полиция не нарушала закон.

Ранее "Калькалист" публиковал информацию о том, что полиция пользовалась услугами хакеров для слежки за гражданами. По данным Ганона, полиция платила хакерам за взлом частных сетей WiFi, камер наблюдения, мобильных телефонов, которые не удалось взломать сотрудникам полиции. Таким образом, хакеры - самые обычные граждане, не являющиеся сотрудниками полиции, не проходившие соответствующую подготовку, получали доступ к личной информации других граждан.

До этого в "Калькалисте" появилась статья, в которой утверждалось, что по приказу высокопоставленных сотрудников полиции подразделение особого назначения в управлении кибербезопасности полиции использовало атакующее программное обеспечение компании NSO без санкции суда. Журналист Томер Ганон писал, что, среди прочего, программы NSO, обеспечивающие доступ ко всей хранящейся в мобильном телефоне информации, были внедрены в телефоны лидеров протестного движения "Черные флаги". Еще до этого были взломаны телефоны лидеров протестов против парадов гордости.