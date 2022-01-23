"Снежный прогноз" на неделю: снегопад ожидается на Голанских высотах, в Верхней Галилее и в Иерусалиме

В воскресенье, 23 января, возобновился снегопад на горе Хермон. В связи с погодными условиями горный курорт закрыт для посетителей по меньшей мере до 24 января включительно.

Ожидается, что на фоне необычно холодной погоды в понедельник снег выпадет также в других районах Голанских высот и на холмах Верхней Галилеи.

Синоптик Орен Давидов в эфире радиостанции "Кан Бет" утром в воскресенье подтвердил "снежный прогноз" на среду, 26 января, когда снегопад ожидается не только на Хермоне, Голанах и в Верхней Галилее, но также в Иерусалиме и в других горных районах центра страны. Он не исключил, что в Иерусалиме и окрестностях местами образуется устойчивый снежный покров.

Отметим, что 19 января в Иерусалиме шел снег, но устойчивый снежный покров не образовался.

Самые снежные зимы в Израиле

Самыми снежными за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.