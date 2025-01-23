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Израиль

Хаим Кац и Гила Гамлиэль вошли в состав кабинета безопасности

время публикации: 23 января 2025 г., 16:01 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 16:14
Хаим Кац и Гила Гамлиэль вошли в состав кабинета безопасности
Yonatan Sindel/Flash90

Хаим Кац и Гила Гамлиэль ("Ликуд") вошли в состав кабинета безопасности Израиля после отставки Итамара Бен-Гвира ("Оцма Иегудит") с поста министра национальной безопасности.

Это решение было одобрено в ходе экстренного телефонного голосования.

Помимо портфеля министра туризма Хаим Кац временно (не более чем на три месяца) получит портфели министра национальной безопасности, министра по делам Негева и Галилеи, министра национальной устойчивости и наследия (ранее эти посты занимали представители партии "Оцма Иегудит").

Израиль
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