x
23 января 2025
|
последняя новость: 12:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 января 2025
|
23 января 2025
|
последняя новость: 12:04
23 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция задержала подозреваемых в причастности к инсталляции с изображением террористов в Кфар-Сабе

время публикации: 23 января 2025 г., 10:39 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 10:46
Полиция задержала подозреваемых в причастности к инсталляции с изображением террористов в Кфар-Сабе
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция задержала трех подозреваемых в установке в кузове пикапа в Кфар-Сабе кукол в человеческий рост, изображавших вооруженных террористов "Нухбы".

Сообщается, что задержанные являются жителями Кфар-Сабы, Тель-Авива и одного из поселков в Иудее и Самарии.

Как сообщалось ранее, полиция проводит расследование в связи с установкой в кузове пикапа в Кфар-Сабе кукол, изображавших террористов. Надпись на картонке, повешенной на борт автомобиля, поясняла, что это "всего лишь иллюстрация". Эта "экспозиция" вызвала панику в городе. После того, как в полицию поступили звонки, кукол убрали.

Правая активистка Айелет Лаш на своей странице в X опубликовала фотографию "экспозиции" со следующим комментарием: "Сегодня утром в Кфар-Сабе. Представление, иллюстрирующее то, что произойдет, если государство Израиль не поспешит оккупировать Дженин, изгнать террористов и основать там еврейское поселение".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 января 2025

Паника в Кфар-Сабе из-за кукол, изображающих террористов. Полиция проводит расследование