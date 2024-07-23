ЦАХАЛ: отчет госконтролера не отражает ситуацию на местах

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала реакцию на отчет государственного контролера, касающийся проблемы безопасности транспортных маршрутов Иудеи и Самарии.

В соответствии с сообщением ЦАХАЛа, "отчет Энгельмана не отражает истинную ситуацию на местах", поскольку "в отчете фигурируют данные до сентября 2023 года". Отметим, что государственный контролер и не скрывает того, что данные для отчета были собраны еще до 7 октября. Он указывает, что в период с января 2022 года по июнь 2023 года количество обстрелов на дорогах Иудеи и Самарии выросло на 330% в сравнении с периодом 2019-2021 годы. В 2023 году в Иудее и Самарии произошло 3780 террористических инцидентов, а количество случаев обстрелов израильских военнослужащих в арабских населенных пунктах Иудеи и Самарии выросло в 2022 году впятеро в сравнении с 2021 годом (138 против 25).

Напомним, Эта проверка была проведена до начала войны "Железные мечи", однако выводы и рекомендации отчета особенно актуальны в настоящее время. Несмотря на увеличение численности сил в районе Иудеи и Самарии, ЦАХАЛ не выполнил все задачи по безопасности, которые он сам себе поставил. Неясно, осведомлены ли генштаб и военно-политический кабинет о том, что значительное количество блокпостов в Иудее и Самарии открыты. Региональное управление полиции Иудеи и Самарии не реагирует быстро и эффективно на обращения граждан.

Кроме того, строительство обходных дорог сильно затягивается: например, дороги в обход Хаввары было завершено спустя 32 года. Также, мобильная связь в Иудее и Самарии остается ненадежной.