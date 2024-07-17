Коалиция провалила законопроект о создании госкомиссии по расследованию 7 октября

Законопроект о создании государственной комиссии по расследованию событий, предшествовавших "черной субботе" 7 октября и деятельности всех задействованных структур в течение 7 октября, провалился на голосовании в Кнессете. 53 депутата от коалиции проголосовали против создания комиссии, 51 депутат проголосовал за.

Напомним, глава комиссии Кнессета по государственному контролю Мики Леви ("Еш Атид") продвигает создание государственной следственной комиссии в обход правительства. Леви направил письмо государственному контролеру Матаниягу Энгельману с просьбой представить на заседании комиссии предварительные выводы его проверки событий 7 октября.

Согласно действующему законодательству, государственная следственная комиссия может быть создана по инициативе правительства или в соответствии с решением комиссии Кнессета по государственному контролю. Эту комиссию всегда возглавляет депутат от оппозиции, и он может вынести на рассмотрение вопрос о создании государственной следственной комиссии только после того, как госконтролер представит свой отчет, а комиссия его изучит.

"Господин государственный контролер, мы оба имеем полномочия продвигать расследование ответственности за провалы 7 октября. История не простит нам, если мы не сделаем необходимых шагов", – говорится в письме Мики Леви.

В настоящий момент правительство и премьер-министр возражают против немедленного создания государственной следственной комиссии. В комиссии по государственному контролю у коалиции есть большинство, поэтому инициатива Леви имеет декларативный характер.