ЦАХАЛ: ночью были атакованы объекты "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео
время публикации: 23 июля 2024 г., 06:34 | последнее обновление: 23 июля 2024 г., 06:40
ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 23 июля на юге Ливана израильскими ВВС были атакованы склады боеприпасов и другая террористическая инфраструктура "Хизбаллы".
Склад боеприпасов был атакован в районе Айта аш-Шааб. Также были нанесены удары по другим целям в районах Хула и Айта аш-Шааб.
Сообщается также, что вечером 22 июля артиллерия ЦАХАЛа нанесла превентивный удар по цели в районе Айта аш-Шааб.
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