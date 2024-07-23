ЦАХАЛ: ночью были атакованы объекты "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 23 июля на юге Ливана израильскими ВВС были атакованы склады боеприпасов и другая террористическая инфраструктура "Хизбаллы".

Склад боеприпасов был атакован в районе Айта аш-Шааб. Также были нанесены удары по другим целям в районах Хула и Айта аш-Шааб.

Сообщается также, что вечером 22 июля артиллерия ЦАХАЛа нанесла превентивный удар по цели в районе Айта аш-Шааб.