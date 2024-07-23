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Израиль

ЦАХАЛ: ночью были атакованы объекты "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

время публикации: 23 июля 2024 г., 06:34 | последнее обновление: 23 июля 2024 г., 06:40
ЦАХАЛ: ночью были атакованы объекты "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 23 июля на юге Ливана израильскими ВВС были атакованы склады боеприпасов и другая террористическая инфраструктура "Хизбаллы".

Склад боеприпасов был атакован в районе Айта аш-Шааб. Также были нанесены удары по другим целям в районах Хула и Айта аш-Шааб.

Сообщается также, что вечером 22 июля артиллерия ЦАХАЛа нанесла превентивный удар по цели в районе Айта аш-Шааб.

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