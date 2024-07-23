Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 23 июля: операции в Туль-Кареме и около Хеврона

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 23 июля действовали в Туль-Кареме и около Туль-Карема (в Избат Шуфе), около Хеврона (в Байт-Кахиле, Сиире, Шуйюхе), в Байт-Сахуре (в районе Бейт-Лехема). Также поступали сообщения о действия ЦАХАЛа и пограничной полиции в Каландии и Анате (к северу от Иерусалима) и в Сильване (в Иерусалиме).

Происходили вооруженные столкновения. Особенно интенсивными были столкновения в Туль-Кареме, где ЦАХАЛ применял тяжелую инженерную технику и БПЛА. С палестинской стороны по меньшей мере один убитый (в Сиире) и раненые.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 23 июля.