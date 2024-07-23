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Израиль

98-я дивизия проводит масштабную операцию в Хан-Юнисе

время публикации: 23 июля 2024 г., 10:29 | последнее обновление: 23 июля 2024 г., 10:48
98-я дивизия проводит масштабную операцию в Хан-Юнисе
Пресс-служба ЦАХАЛа

98-я дивизия ЦАХАЛа проводит в последние сутки дивизионную операцию в районе Хан-Юниса. В ней участвуют бригадные тактические группы 7-й танковой бригады, десантной бригады и бригады коммандос. На острие атаки находится 7-я бригада, террористы уничтожаются как танками, так и средствами авиационной поддержки.

В ходе наступления ВВС атаковали по меньшей мере 50 объектов инфраструктуры террора, в том числе склады вооружений, наблюдательные точки, используемые террористами здания. Атакованы и места пролегания туннелей в данном секторе.

В заявлении армейской пресс-службы подчеркивается, что ХАМАС систематически нарушает международное право, используя гражданские строения и превращая мирное население в живой щит.

В районе Рафиаха продолжает операции 162-я дивизия. В результате воздушных ударов и столкновений лицом к лицу уничтожены десятки террористов.

В Нусейрате, в центральной части сектора Газы, боевики ХАМАСа, находившиеся в районе Аль-Магази обстреляли школу. Целью террористов были военнослужащие ЦАХАЛа, однако обстреляно было учебное заведение.

Израиль
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