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Израиль

В Шефараме автомобиль сбил пожилого мужчину, пострадавший в критическом состоянии

ДТП
время публикации: 23 июля 2025 г., 21:49 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 21:49
В Шефараме автомобиль сбил пожилого мужчину, пострадавший в критическом состоянии
Flash90. Фото: Я.Науми

В городе Шефарам автомобиль сбил пожилого мужчину. По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", у пострадавшего, приблизительно 80 лет, не было пульса и дыхания в момент прибытия медиков. Парамедики начали реанимационные мероприятия прямо на месте происшествия.

Пострадавший был доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе. Врачи оценивают его состояние как критическое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
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