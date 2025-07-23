В Шефараме автомобиль сбил пожилого мужчину, пострадавший в критическом состоянии

В городе Шефарам автомобиль сбил пожилого мужчину. По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", у пострадавшего, приблизительно 80 лет, не было пульса и дыхания в момент прибытия медиков. Парамедики начали реанимационные мероприятия прямо на месте происшествия.

Пострадавший был доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе. Врачи оценивают его состояние как критическое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.