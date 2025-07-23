x
23 июля 2025
|
последняя новость: 09:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 июля 2025
|
23 июля 2025
|
последняя новость: 09:09
23 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: итоги расследования обстоятельств гибели бойца в Хан-Юнисе пока не опубликованы

Газа
Погибшие
ЦАХАЛ
Беспилотники
время публикации: 23 июля 2025 г., 08:43 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 08:51
Амит Коэн
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ опубликовал комментарий в связи с появлением в израильских СМИ деталей расследования обстоятельств гибели в Хан-Юнисе старшего сержанта Амита Коэна и тяжелого ранения лейтенанта Элькана Леви.

В заявлении ЦАХАЛа сказано, что подробности этого трагического инцидента еще не были представлены семьям погибшего и раненого. Когда расследование будет завершено и с его результатами ознакомят семьи погибшего бойца и раненого офицера, официальные материалы будут переданы в СМИ.

Ранее ЦАХАЛ подтверждал, что причиной гибели бойца и ранения офицера был ошибочный сброс гранаты с дрона.

СМИ заявляют, что, вопреки инструкциям, был использован гражданский дрон.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 июля 2025

На юге сектора Газы погиб боец "Голани", тяжело ранен офицер