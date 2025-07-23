ЦАХАЛ: итоги расследования обстоятельств гибели бойца в Хан-Юнисе пока не опубликованы

ЦАХАЛ опубликовал комментарий в связи с появлением в израильских СМИ деталей расследования обстоятельств гибели в Хан-Юнисе старшего сержанта Амита Коэна и тяжелого ранения лейтенанта Элькана Леви.

В заявлении ЦАХАЛа сказано, что подробности этого трагического инцидента еще не были представлены семьям погибшего и раненого. Когда расследование будет завершено и с его результатами ознакомят семьи погибшего бойца и раненого офицера, официальные материалы будут переданы в СМИ.

Ранее ЦАХАЛ подтверждал, что причиной гибели бойца и ранения офицера был ошибочный сброс гранаты с дрона.

СМИ заявляют, что, вопреки инструкциям, был использован гражданский дрон.