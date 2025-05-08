ЦАХАЛ развернул мобильный пункт помощи друзам, прибывающим из Сирии
время публикации: 08 мая 2025 г., 10:32 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 10:39
Армия обороны Израиля развернула в районе национального парка Хацор, на Голанских высотах, мобильный пункт, для распределения прибывающих из Сирии друзов по медицинским учреждениям.
Ранее сообщалось, что в Израиль из Сирии были доставлены десятки друзов, получивших ранения в результате вооруженных столкновений. Как правило, их направляли в ближайшую от границы больницу "Зив" в Цфате.