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Израиль

ЦАХАЛ развернул мобильный пункт помощи друзам, прибывающим из Сирии

Сирия
Пресс-служба ЦАХАЛа
Медицина
Друзы
время публикации: 08 мая 2025 г., 10:32 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 10:39
ЦАХАЛ развернул мобильный пункт помощи друзам, прибывающим из Сирии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля развернула в районе национального парка Хацор, на Голанских высотах, мобильный пункт, для распределения прибывающих из Сирии друзов по медицинским учреждениям.

Ранее сообщалось, что в Израиль из Сирии были доставлены десятки друзов, получивших ранения в результате вооруженных столкновений. Как правило, их направляли в ближайшую от границы больницу "Зив" в Цфате.

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